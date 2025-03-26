В Тюменской области первые участники СВО заявились на праймериз "ЕР"

Первые участники СВО заявились на праймериз "Единой России" в Тюменской области. Информация об этом опубликована на сайте предварительного голосования "ЕР", передает корреспондент Накануне.RU.

Так, участие в праймериз на выборах в Тобольскую городскую думу по одномандатному избирательному округу №2 принимает замдиректора центра сибирско-татарской культуры Наиль Янишев. Согласно информации из открытых источников, с началом СВО Наиль активно участвовал в сборе гуманитарной помощи жителям Донбасса и теплых вещей для мобилизованных земляков. В октябре Наиля Янишева призвали в ряды армии России для участия в СВО.

Также участие в праймериз принимает действующий депутат Петр Петрович в прошлом офицер отделения кадров. Он планирует сохранить депутатское кресло в тобольской гордуме по одномандатному избирательному округу №9.

Год назад президент России Владимир Путин сообщил, что ветераны СВО должны выходить на ведущие позиции в системе образования, в госкомпаниях, бизнесе, возглавлять регионы и предприятия. Ветераны и участники СВО также смогут в приоритетном порядке получить высшее образование в ведущих вузах.

Была создана программа "Время героев". В Тюменской области запущена аналогичная региональная программа - "Боевой кадровый резерв".