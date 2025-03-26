В России на 29% выросли зарплаты в производстве продуктов питания

Зарплаты в производстве продуктов питания выросли на 29%. Речь идёт о росте за последний год.

Размер среднего зарплатного предложения в пищевой промышленности в первом квартале составил 65,3 тыс. руб. в месяц, прибавив 29% год к году. Исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков говорит, что фонд оплаты труда в отрасли за год совокупно вырос на 10-40%.

Однако всё может поменяться. Конкуренты моментально реагируют таким же образом. С достижением предела рентабельности этот процесс замедлится, пишет "Ъ".