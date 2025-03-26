Москвич простил знакомого за попытку убийства

Житель Москвы простил своего знакомого Дмитрия, который попытался убить его, отравив пирожком со ртутью. Как пишет ТАСС, об этом сказано в материалах дела.

"Обвиняемый принес свои извинения потерпевшему, предлагал возместить причиненный вред, при этом потерпевший принял извинения, претензий к обвиняемому не имел", - написано в документах.

Также отравитель полностью признал свою вину, раскаивается в содеянном и сотрудничает со следствием. Ему предъявлены обвинения по статье "покушение на убийство". Ее могут переквалифицировать на "умышленное причинение тяжких телесных повреждений".

Фигурант дела находится в СИЗО.

Его арестовали 15 февраля.

Напомним, двое москвичей были госпитализированы в НИИ Склифосовского после употребления пирожков, в которых они заметили шарики ртути. Сообщалось, что отравленные ртутью пирожки, предварительно, могли быть куплены в магазине "Дикси" на Симферопольском бульваре. Там же находится пекарня "Мельница". По словам владельца заведения, сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы выпечки и продуктов, но не нашли там опасное вещество.

Позже в московском городском управлении СКР сообщили, что горожанин на почве ревности добавил ртуть в пищу своему знакомому. Для этого он приобрел четыре медицинских градусника. 11 февраля он добавил ртуть в еду. После употребления пищи потерпевший был доставлен в больницу. Фигурант, симулируя отравление, также был доставлен в медицинское учреждение.

Он пытался представить инцидент как несчастный случай. Однако позже во всем сознался и признал вину.