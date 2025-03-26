Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о въехавшем в пиломатериалы автобусе

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публикаций новости о ДТП с пассажирским автобусом в Белоярском районе. Речь идет об аварии, произошедшей 24 марта, когда водитель не справился с управлением и наехал на пиломатериалы, лежащие у частного дома.

"Региональным следственным управлением по данному факту организована доследственная проверка (ст. 238 УК РФ). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Свердловской области Богдану Францишко возбудить уголовное дело и представить доклад", - сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Напомним, ДТП произошло на 1 км региональной автодороги Курманка — село Мезенское МО Заречный. По предварительной информации, водитель автобуса КАВЗ, при выполнении маршрута №112 "Заречный — село Боярка", подъезжая к конечной остановке, потерял управление, съехал с дороги и наехал на пиломатериалы. В этот момент в автобусе находились семь пассажиров, трое из которых были госпитализированы в больницу Екатеринбурга с травмами различной степени тяжести.