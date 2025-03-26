Шесть российских моряков пострадали в пожаре на судне в Южной Корее

Шесть российских моряков пострадали в пожаре на грузовом судне в Южной Корее. Как пишет SHOT, их госпитализировали. У двоих из них серьёзные травмы и ожоги. Всего на судне было 23 члена экипажа из России. Всех спасли.

Пожар произошел на судне, которое перевозит скоропортящиеся продукты. Когда вспыхнул огонь, оно находилось в 8 км к югу от порта Камчхон в Пусане. На помощь пришёл патрульный катер морской полиции Пусана. На место происшествия вызвали Центральную морскую спасательную группу и береговую охрану.

Предварительная причина пожара – отказ двигателя. Точную причину будут устанавливать.

Судно переместили в порт Пусана с помощью буксира, в плавание оно отправится после ремонта.

В феврале два моряка пропали с аэролодки на Камчатке. По данным следствия, накануне вечером они перевезли пассажиров с танкера "Гермес" на Восточное побережье Камчатки в заливе Корфа. После этого моряки перестали выходить на связь с экипажем судна.

Аэролодку нашли в обломках плавающего льда. Матросов в ней не было.