Михалков: Не надо пускать обратно в Россию уехавших артистов

Кинорежиссёр Никита Михалков считает, что у тех артистов, которые уехали за границу после начала специальной военной операции, не надо отбирать присуждённые им ранее награды. Но и пускать их обратно в Россию тоже не стоит.

"Ждать, пока тут всё уладится, и приезжать обратно, и тогда эта награда будет здесь работать на тебя – это плохо", - сказал "Известиям" Михалков.

В начале 2023 г. спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал изменения в Уголовном кодексе страны, предложив конфисковывать имущество у "негодяев", уехавших из России. Он предлагал делать это с целью возмещения нанесенного ущерба. Идею счел реализуемой сенатор Андрей Клишас. Позже глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов прокомментировал заявления о необходимости введения ответственности для "различного рода "предателей"". Среди предложенных вариантов звучали лишение наград, почётных званий, собственности, гражданства РФ.

"Конечно, в этом обсуждении есть справедливый и здравый смысл – проявление предательства в любой форме должно быть наказано. Но решать эту задачу возможно только через закон", - написал тогда Кабанов в своем Telegram-канале.