Зеленский: Украина впадет в депрессию

Владимир Зеленский не верит в унизительный мир для Украины, но не исключает его полностью. Такое заявление президент сделал в интервью журналу Time, пишет Газета.ru.

"Если следующим этапом будет вынужденный, унизительный мир, если Украина... останется сама по себе и если наши партнеры по какой-то причине не будут нашими партнерами, то Украина впадёт в депрессию... Я не верю, что так будет", — сказал Зеленский.

Он считает, что партнеры Украины станут предателями, но шансы на это почти нулевые.

Зеленский также признал, что у Украины нет денег на содержание армии, поэтому ее "должны финансировать" Евросоюз и США.

Ранее стало известно, что США продолжает поставки оружия Украине в рамках соглашения о перемирии. Как сообщало агентство Bloomberg, Вашингтон хочет достичь соглашения о перемирии на Украине к 20 апреля, но сроки могут измениться.

Ранее Дональд Трамп заявил журналистам, что для расширения режима прекращения огня на Украине, стороны должны провести встречу.

"Они должны встретиться", - заявил глава государства.

Так президент отреагировал на вопрос о том, как идут переговоры о прекращении огня в Черном море.

По его словам, какие-то договоренности достигнуты.

Россия и США условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы". Речь идет об обеспечении безопасности судоходства в Черном море, неприменении коммерческих судов в военных целях, неприменении к ним силы, а также об организации надлежащих мер контроля, досмотра таких судов.