Южный Урал в рамках экосистемы УМНОЦ объединил интеллектуальный потенциал с бизнес-ресурсами

Заседание наблюдательного совета Уральского научно-образовательного центра «Передовые производственные технологии и материалы» (УМНОЦ) состоялось накануне в режиме ВКС под председательством полномочного представителя Президента РФ в УрФО Артёма Жоги.

Участие в заседании принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Также в подведении итогов работы за прошлый год и определении задач по текущей деятельности УМНОЦ участвовали представители региональных органов власти, организаций и вузов, входящих в состав центр.

Полпред напомнил, что научно-техническое развитие – один из национальных приоритетов России.

«С 2020 года УМНОЦ набрал хороший темп развития. Портфель включает 73 проекта, по каждому из которых определена траектория реализации. Ряд проектов успешно завершён, они внедряются в серийное производство. Им на смену приходят новые проекты. Такая ротация проектов доказывает эффективность НОЦ, ориентацию на качественное выполнение научно-технологических исследований», - сказал Артем Жога.

Напомним, в экосистему УМНОЦ входят сразу 4 южноуральских вуза (ЮУрГУ, ЧелГУ, МГТУ им. Носова, ЮУГМУ), 23 индустриальных партнера, 28 проектов и молодежная научно-исследовательская лаборатория.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что все современные исследования южноуральских ученых направлены на решение конкретных экономических задач.

«Большинство средств, которые мы выделяем на поддержку проектов УМНОЦ, направлено на разработку импортозамещающих продуктов и технологий. И они внедряются в практическом плане. Обязательным условием финансирования проектов из областного бюджета было софинансирование индустриальных партнёров. Начинали мы с софинансирования в 30%. С прошлого года оно уже составило 50% со стороны индустриальных партнёров. Это, в частности, подтверждает их заинтересованность в реализации совместных проектов», - отметил Алексей Текслер.

В качестве конкретных примеров глава Челябинской области привел проект ЮУрГУ и АЗ «УРАЛ» - «Арктический автобус», в рамках которого на данный момент созданы опытные образцы арктического автобуса и автопоезда. Артём Жога также особо отметил этот проект как пример внедрения полученных результатов в серийное производство.

Еще один прорывной проект, который реализуют в Челябинской области – создание многоразовой ракеты-носителя вертикального взлета и посадки, реализуемый ЮУрГУ. Всего с 2020 года на поддержку проектов УМНОЦ из бюджета Челябинской области направлено 500 млн рублей.

Алексей Текслер также сообщил, что совместно с индустриальными партнерами в регионе создаются молодежные лаборатории. К 1 сентября 2025 года будут открыты 5 таких лабораторий на базе ЮУрГУ, ЧелГУ, МГТУ им. Г.И. Носова, ЮУрГАУ, ЮУГМУ по направлениям: интеллектуальное производство, материаловедение и физика материалов, экология и живые системы. Их тематика соответствует приоритетным направлениям научно-технологического развития и связана не только с проектами УМНОЦа, но и с проектами создаваемого в Челябинской области кампуса мирового уровня.

Например, молодежную лабораторию микроэлектроники и радиофизики откроет ЧелГУ. Для реализации проекта министерство образования и науки Челябинской области выделило университету грант в 20 млн рублей. Еще 10 млн вложит группа компаний inSmart, с которой университет выстроил эффективное сотрудничество. Ранее совместно был открыт центр коллективного пользования «Лаборатория интернета вещей».

Научный сотрудник научно-исследовательского сектора ЧелГУ, кандидат технических наук Евгений Сироткин, который возглавит лабораторию, поясняет: «К 2027 году мы ставим задачу создать на базе молодежной лаборатории программируемый роботизированный комплекс, позволяющий реализовывать на практике различные алгоритмы компьютерного зрения и машинного обучения с управлением по беспроводному каналу передачи данных на основе оригинальных доработанных малогабаритных радиочастотных модулей и стека протоколов Wi-Fi, ZigBee и BLE.».

Министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке отмечает: «Грантовую поддержку оказали всем нашим вузам, которые участвуют в создании межуниверситетского кампуса, чтобы они такие лаборатории для исследований, для разработок, которые нужны нашей экономике, могли сформировать в 2025 году».

В ходе заседания набсовета УМНОЦ Алексей Текслер подчеркнул, что для Челябинской области центр стал эффективным инструментом притяжения молодых ученых и специалистов, способом объединить мощный интеллектуальный потенциал с ресурсами бизнеса.

«Мы видим, что бизнес заинтересован в развитии этих проектов. В портфеле центра перспективные и нужные для региона и страны проекты, особенно ценные в плане достижения технологического суверенитета. Для нас важно, чтобы программа УМНОЦ получила поддержку на 2025-2030 годы. Мы готовы продолжать реализацию проектов, не останавливать поиск новых направлений, партнёров», - резюмировал губернатор.