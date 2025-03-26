Зеленский: США и Европа должны финансировать ВСУ

Зеленский признал, что у Украины нет денег на ВСУ, поэтому платить должен Запад. Об этом он сказал в интервью журналу Time.

По его словам, всего бюджета Украины не хватит, чтобы полностью обеспечивать ВСУ всем необходимым в условиях боевых действий. Поэтому если на Западе хотят, чтобы киевский режим продолжать воевать, то должны за это платить.

"Бюджета Украины не хватит. Нужны отдельные программы. Европа должна это финансировать. В идеале - Европа и Америка", - заявил он.

При этом он не верит, что Запад бросит Украину, которая "останется сама по себе" и которой придется заключать унизительный мир. В этом случае "Украина впадет в депрессию".