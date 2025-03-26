Киев усилил охрану границ на Закарпатье из-за массового бегства людей

Правящий киевский режим усилил границу на Закарпатье, так как резко вырос поток людей, бегущих от мобилизации. Киев бросил дополнительные силы пограничников и техники, сообщила накануне местная погранслужба. Используются даже авиация и "спецсредства".

Как пишет украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в СБУ, число людей, пытающихся спастись от режима через границу, растет, но Киев это умалчивает, сильно занижая цифры. Это десятки, а иногда и сотни человек ежедневно. Вырос и ценник за "незаметный" выезд. Если раньше такса была 8-12 тысяч долларов, то сейчас 15-20 тысяч. Итоговую сумму называет начальник отдела погранслужбы, то есть начальник заставы. Обычно под утро пускают группу из 5-10 человек там, где нет наряда, а прикрывает их участковый инспектор.

Многие пользуются и услугами "проводников", обычно это родственники пограничников и у них есть "разрешение" на свою деятельность. Ведут людей по рекам, горам, лесам. Ловят только тех из них, которые не хотят делиться.

Сколько людей бежали с Украины, спасаясь от режима, точно неизвестно. В декабре 2024 года депутат Рады Украины Анна Скороход назвала цифру 1,2 миллиона за 2,5 года.

При этом две трети украинцев поддержали уклонистов, показал опрос в начале 2024 года. Формально он касался поражения уклонистов в правах, и 65% выступили против. Фактически две трети выразили понимание и поддержку тем, кто пытается спастись. Об этом говорит и то, что почти 75% высказались за прохождение альтернативной службы вместо мобилизации. То есть украинцы не хотят воевать против России и поддерживают уклонение от этого.

В январе опрос военных в Одессе также показал сочувственное отношение к уклонистам, которых они понимают и не осуждают.