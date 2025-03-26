Пропавший в Петербурге уралец найден живым

В Санкт-Петербурге завершены поиски молодого человека из Екатеринбурга, который приехал в северную столицу и исчез.

Разыскивался 26-летний Артем Глухов. Сообщалось, что он уехал в Петербург еще в январе на подработку. В последний раз выходил на связь 20 марта, а затем пропал. Родственники обратились в полицию, также к поискам подключились волонтеры.

Как сообщили Накануне.RU в петербургском поисковом отряде "Лиза Алерт", во вторник поздно вечером стало известно, что Глухов найден живым.

"Найден. Жив. Благодарим всех за помощь!", - говорится в сообщении поисковиков.

При каких обстоятельствах был обнаружен пропавший уралец и где он находился все эти дни, в отряде не уточняют.