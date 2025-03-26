Онищенко предложил считать 40-летних молодёжью

Академик Российской академии наук (РАН), заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко считает, что следует увеличить возраст, до достижения которого человек считается молодёжью. Это надо сделать потому, что растёт средняя продолжительность жизни.

"В принципе, в этом есть смысл. Ничего в этом такого устрашающего или ущемляющего чьи-то права нет", - сказал РИА Новости Онищенко.

При этом при повышении возраста молодёжи не должно быть никакого административного давления, необходимо обоснование, что это даст экономике и науке, подчеркнул Онищенко. Так он отреагировал на озвученную ранее идею повысить максимальный возраст молодёжи с нынешних 35 лет до 40.

Между тем, в России продолжается старение населения. В 2024 году доля граждан старше 55 лет достигла максимальной отметки в современной истории — 30%. В 1990 году этот показатель составлял 21,1%, в 2015-м — 27,3%, в 2020-м — 29,4%. Старение населения увеличивает демографическую нагрузку. Если в 2016 году на 1 тыс. человек трудоспособного возраста приходилось 413 пожилых людей, то на начало 2024 года — 471.

Причинами старения населения в РФ являются снижение рождаемости ниже уровня простого воспроизводства и снижение смертности.