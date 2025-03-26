Минпромторг предложил проработать компьютерную игру про роль дронов в СВО

В России могут создать компьютерную игру, посвященную применению беспилотных летательных аппаратов в специальной военной операции.

С просьбой поделиться своими предложениями глава Минпромторга Антон Алиханов обратился к министру цифрового развития Максуту Шадаеву и мэру Москвы Сергею Собянину.

Представить соответствующие предложения необходимо до 15 апреля. Поручение было дано 11 марта по итогам прошедшего в середине февраля совещания с участием профильных министерств – участников нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" и ключевых игроков рынка.

На основе предложений отрасли должна появиться и дорожная карта по развитию экспортного потенциала российских БПЛА. Разработка симулятора может стоить от 1 млрд до 5 млрд руб., сообщают "Ведомости".