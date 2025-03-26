Блогеры потеряют около 2 млрд рублей из-за запрета на рекламу в запрещенных соцсетях

Российские блогеры потеряют 1,8 млрд руб. после вступления в силу запрета рекламы в запрещенных социальных сетях.

Как заявили в пресс-службе Ассоциации блогеров и агентств, в 2026 году сумма может увеличиться до 5 млрд руб. В ассоциации напомнили, что добились того, чтобы действие закона вступило в силу спустя полгода после подписания. Так, блогеры, бренды и агентства смогут привести в порядок все документы и перенаправить рекламные кампании в другие социальные сети.

25 марта Госдума в окончательном, третьем чтении приняла законопроект, который устанавливает запрет на размещение рекламы в экстремистских соцсетях. Однако эксперты сходятся во мнении, что наказание за нарушение этого требования не должно быть очень мягким, так как доходы за такую рекламу могут быть миллионными, а штрафы мизерные, сообщают "Известия".

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что блогеров из реестра Роскомнадзора, имеющих более 10 тыс. подписчиков, нужно обязать соблюдать тот же запрет на нецензурную ругань, что есть у СМИ.