Зеленский: Киев передал Вашингтону список объектов, по которым хочет запрета на удары

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге, что Киев передал Вашингтону список объектов инфраструктуры, желая включить их в перечень тех, по которым нельзя наносить удары.

"Важно, что мы проговорили отдельно с американской стороной об инфраструктуре. Мы этому выделили много времени, что имеется в виду, что если это тишина в море и свободное судоходство, мы говорим и об инфраструктуре… Отдельно американской стороне мы передали объекты - то, что я говорил, что мы будем отдельно передавать лист с объектами - которые мы считаем стратегическими объектами инфраструктуры, потому что мы с этим ехали также", - заявил глава государства.

Он указал, что договоренности о соблюдении режима прекращения огня распространяться на инфраструктуру украинских портов.

Россия и США условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы". Речь идет об обеспечении безопасности судоходства в Черном море, неприменении коммерческих судов в военных целях, неприменении к ним силы, а также об организации надлежащих мер контроля, досмотра таких судов.