Роскомнадзор: продолжается атака на провайдера Lovit

Атака хакеров на инфраструктуру интернет-провайдера Lovit продолжается четвертый день.

Об этом заявили в Роскомнадзоре. Ее мощность снизилась до 72,03 Гбит/с, а скорость – до 7,39 млн "пакетов" в секунду. На пике мощность атаки составила до 219,06 Гбит/с, скорость – до 22,39 млн "пакетов" в секунду. Атаки происходят с серверов, размещенных в США, Германии, Швеции, Финляндии, Нидерландах, Франции, Хорватии, Великобритании, а также России.

Ведомство отмечает, что инфраструктура провайдера не готова к такой массированной DDoS-атаке, что привело к серьезным сбоям в работе сервисов.

На фоне проблем у провайдера, в Москве жильцы домов застройщика ПИК столкнулись с проблемами с входом в подъезды. В Федеральной антимонопольной службе заявили, что в связи с информацией об ограничении доступа к услугам других провайдеров для граждан, проживающих в ЖК застройщика ПИК, служба проведет проверку, сообщают "Ведомости".

Специалисты помогают отражать атаку с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам. Проблемы с работой ресурсов компании до конца пока не решены.