Москва опубликовала перечень подпадающих под мораторий на удары объектов

Кремль опубликовал список объектов, на которые распространяется временный мораторий на удары по энергетическим объектам.

В него попали нефтеперерабатывающие предприятия; нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции; вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители; атомные электростанции; дамбы гидроэлектростанций.

Указывается, что в случае нарушения моратория одной из сторон вторая вправе считать себя свободной от обязательств. Мораторий действует 30 дней с 18 марта и может быть продлен.

Кроме того, Россия и США условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы". Речь идет об обеспечении безопасности судоходства в Черном море, неприменении коммерческих судов в военных целях, неприменении к ним силы, а также об организации надлежащих мер контроля, досмотра таких судов.