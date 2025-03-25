Бывшему главе Серпухова предъявлено обвинение в получении взяток

В Московской области бывшему главе Серпухова предъявлено обвинение в получении взяток в крупном и особо крупном размерах (п.п. "а,в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, он задержан.

По версии следствия, с января по декабрь 2024 года обвиняемый получил взятки от двух предпринимателей в сумме 500 тыс. руб. и 9 млн 389 тыс. руб. за покровительство деятельности организаций, с которыми были заключены муниципальные контракты. В первом случае контракт был связан с оказанием услуг по вывозу снега с объектов благоустройства Серпухова, во втором – с выполнением работ по текущему ремонту по модернизации линий уличного освещения города.



По уголовному делу проведены допросы, обыски, очные ставки. По ходатайству следствия Тверским районным судом Москвы в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 мая 2025 года.