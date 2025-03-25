ТАСС: США предложили Украине большое новое соглашение о разработке полезных ископаемых

США предложили Украине большое новое соглашение о разработке полезных ископаемых. Об этом сообщил Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

"По поводу новой сделки. Это большая полная сделка, это видение американской стороны от шагов, которые были раньше. Рамочное соглашение, вы помните, а после рамочного соглашения разрабатывается полное соглашение. Сейчас американская сторона предложила нашей стороне сразу большое соглашение - их видение. Деталей у меня пока нет, я попросил в этом разобраться, посмотрим перед тем, как отправить в парламент на ратификацию", - цитирует его ТАСС.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа предложила сделку, по которой Киеву предстоит компенсировать Вашингтону военную помощь за счет полезных ископаемых Украины. Рамочное соглашение о "совместной добыче минеральных ресурсов" намеревались подписать 28 февраля в ходе визита Зеленского в США, однако из-за его поведения на встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом процедура была отложена.