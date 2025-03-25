Россия и США условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы

Россия и США условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Инициатива включает в себя обеспечение в Черном море безопасность судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов. США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций.

Инициативы вступают в силу после снятия санкций с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов.

Также санкции должны снять с компаний-производителей и экспортеров продовольствия и удовольствия, снять ограничения на работу страховых компаний с грузами продовольствия, снять ограничения на поставку сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия и удобрений .

Кроме того, США и Россия договорились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года. Работа по достижению прочного мира будет продолжена.