Игорь Бабушкин на наблюдательном совете общества "Знание" предложил расширить форматы просветительской работы с молодежью

В Астраханском госуниверситете им. В. Н. Татищева прошло заседание наблюдательного совета регионального отделения Российского общества «Знание» под председательством губернатора Игоря Бабушкина. Участники обсудили итоги деятельности за 2024 год, а также новые образовательные проекты, акцентировав внимание на расширении форматов работы с молодежью.

«Необходимо искать новые формы и методы, чтобы образовательные лекции были еще интереснее и полезнее. Главная задача – поднимать уровень гражданской идентичности у жителей, и особенно у молодежи. Рассчитываю, что наблюдательный совет будет эффективным инструментом для этого и поможет намечать правильные ориентиры будущей просветительской работы в регионе», – отметил Игорь Бабушкин.

В прошлом году участниками различных мероприятий стали почти 20 тысяч человек, в основном – школьники, студенты и работающая молодежь. Организовано более шестисот образовательных лекций. Кроме того, первое местное отделение общества «Знание» открылось в Знаменске.

В 2025 году общество проведет мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, включая показы исторических фильмов, открытые диалоги о героизме советского народа, встречи с участниками СВО и ветеранами боевых действий.

Также обсуждался проект «Просветительский университет», который стартовал в январе этого года по инициативе губернатора Астраханской области. Его участниками стали 132 руководителя и специалиста, ответственных за организацию гражданского просвещения в трудовых коллективах. А в апреле впервые планируется совместное проведение Астраханского патриотического форума.

Помимо этого, в прошлом году при поддержке с общества стартовала «Школа муниципального управления». Главы муниципалитетов совершенствовали профессиональные компетенции и обучались по актуальным и необходимым для работы направлениям.

По словам главы региона, подобные проекты помогают привлекать в Астраханскую область серьезных федеральных спикеров для просветительской работы.

В завершении заседания губернатор Астраханской области вручил лекторам Общества «Знание» заслуженные награды.