Состоялась церемония награждения деятелей культуры Астраханской области

Торжественная церемония, приуроченная ко Дню работника культуры, состоялась в Астраханском театре оперы и балета. Губернатор Игорь Бабушкин вручил почетные знаки, грамоты и благодарственные письма отличившимся специалистам в сфере культуры.

Особую благодарность глава региона выразил артистам и творческим коллективам, которые выступают перед бойцами на передовой и в госпиталях, а также в подшефном Кременском районе ЛНР.

«Каждый художник или музыкант, работник театра или музея вносит вклад в духовное и нравственное формирование общества. Мы, со своей стороны, стараемся создать условия для дальнейшего развития отрасли и приобщения жителей к культуре», — отметил Игорь Бабушкин.

За шесть лет в рамках нацпроекта «Культура» в Астраханской области построено 13 домов культуры, отремонтировано и оснащено современным оборудованием более 30 учреждений культуры. Губернатор подчеркнул, что эта работа будет продолжена в рамках уже нового нацпроекта «Семья», который стартовал в этом году.