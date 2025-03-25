По трубе в тыл врага. У Храма-на-Крови торжественно открыли уличную выставку посвящённую операции "Поток"

25 Марта 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нам нужен суверенный Центробанк"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

По трубе в тыл врага. У Храма-на-Крови торжественно открыли уличную выставку посвящённую операции "Поток"

Сегодня в Екатеринбурге на территории Храма-на-Крови состоялась торжественная церемония открытия уличной выставки, посвященной операции "Поток". В ее рамках вблизи флагов с государственной символикой России и памятника императору Александру I, сотрудники ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" смонтировали и установили участок трубы в 16 м. Она символизирует путь в 16 км, в тыл врага в Судже, который совершили бойцы ВС РФ.

труба около храма-на-крови(2025)|Фото: Накануне.RU

Ещё до открытия выставки в центре Екатеринбурга звучали патриотические песни. У храма собрались сотни горожан, среди которых, в том числе, семьи и близкие участников специальной военной операции. Открытие ознаменовало выступление детских творческих коллективов, которые исполнили церковные песни и гимн Российской Федерации.

труба около храма-на-крови(2025)|Фото: Накануне.RU

Помимо главного экспоната - трубы, с которой могут сфотографироваться все желающие, для жителей и гостей столицы Среднего Урала подготовили фотовыставку, в которой использовали уникальные фотоматериалы операции "Поток" – изображения бойцов и другие фотографии с места событий, предоставленные "Первым Каналом" и "RT".

труба около храма-на-крови(2025)|Фото: Накануне.RU

Почетным гостями выставки стали иерей Алексей Скрипкин из Козельской епархии, который прошел героическим маршрутом по трубе в Суджу, сопровождая и благословляя наших воинов, а также кавалер трех орденов Мужества, главный священник в зоне проведения СВО, протоиерей Дмитрий Василенков.

труба около храма-на-крови(2025)|Фото: Накануне.RU

В рамках выставки отец Алексей вместе с участниками братства "Православных следопытов" и учащимися казачьего кадетского класса Храма-Памятника на Крови прошли по трубе и выпустили белоснежных голубей как символ Победы и памяти наших бойцов и этого невероятного подвига.

труба около храма-на-крови(2025)|Фото: Накануне.RU


В конце для гостей выставки выступила певица Вика Цыганова, впервые исполнив песню "Труба", которую специально для сегодняшнего мероприятия написал её супруг, поэт Вадим Цыганов.

Теги: труба, храм-на-крови


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети