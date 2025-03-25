По трубе в тыл врага. У Храма-на-Крови торжественно открыли уличную выставку посвящённую операции "Поток"

Сегодня в Екатеринбурге на территории Храма-на-Крови состоялась торжественная церемония открытия уличной выставки, посвященной операции "Поток". В ее рамках вблизи флагов с государственной символикой России и памятника императору Александру I, сотрудники ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" смонтировали и установили участок трубы в 16 м. Она символизирует путь в 16 км, в тыл врага в Судже, который совершили бойцы ВС РФ.

Ещё до открытия выставки в центре Екатеринбурга звучали патриотические песни. У храма собрались сотни горожан, среди которых, в том числе, семьи и близкие участников специальной военной операции. Открытие ознаменовало выступление детских творческих коллективов, которые исполнили церковные песни и гимн Российской Федерации.

Помимо главного экспоната - трубы, с которой могут сфотографироваться все желающие, для жителей и гостей столицы Среднего Урала подготовили фотовыставку, в которой использовали уникальные фотоматериалы операции "Поток" – изображения бойцов и другие фотографии с места событий, предоставленные "Первым Каналом" и "RT".

Почетным гостями выставки стали иерей Алексей Скрипкин из Козельской епархии, который прошел героическим маршрутом по трубе в Суджу, сопровождая и благословляя наших воинов, а также кавалер трех орденов Мужества, главный священник в зоне проведения СВО, протоиерей Дмитрий Василенков.

В рамках выставки отец Алексей вместе с участниками братства "Православных следопытов" и учащимися казачьего кадетского класса Храма-Памятника на Крови прошли по трубе и выпустили белоснежных голубей как символ Победы и памяти наших бойцов и этого невероятного подвига.



В конце для гостей выставки выступила певица Вика Цыганова, впервые исполнив песню "Труба", которую специально для сегодняшнего мероприятия написал её супруг, поэт Вадим Цыганов.