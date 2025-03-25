В Махачкале после взрыва газа ввели режим ЧС муниципального характера

В Махачкале после взрыва газа в многоквартирном доме введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Об этом сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС города Рабадан Магомедов, передает ТАСС. Уточняется, что режим ЧС введен на территории Ленинского района.

Магомедов заявил, что в результате взрыва повреждения получили около 50 автомобилей. Взрывом выбито более тысячи окон в 8 многоквартирных домах.

В администрации города сообщили, что ведется оценка ущерба. Жильцам будут предложены места в пунктах временного размещения. Также у мэрии имеется соглашение с несколькими гостиничными комплексами, где также могут быть размещены пострадавшие.

Напомним, сегодня два человека пострадали при взрыве в многоэтажке в столице Дагестана. Женщина доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии, мужчина находится в состоянии средней тяжести. У обоих сильные ожоги.

Взрыв произошел в многоэтажке на улице Гапцахской в районе Редукторный. Из дома эвакуированы 150 человек. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.