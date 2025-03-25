Сбербанк оштрафован за рекламу автокредита

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Сбербанк. Причина – реклама автокредита.

Рекламу транслировали на динамической конструкции в Москве. Она содержала привлекательные для потребителей сведения о беспроцентном первом взносе, быстром оформлении и отсутствии дополнительных требований по страхованию.

При этом часть существенной информации об иных условиях, влияющих на стоимость автокредита, отсутствовала. По мнению ФАС, такие действия вводят потребителей в заблуждение. Служба возбудила дело в отношении Сбербанка, признала рекламу организации ненадлежащей и выдала предписание об устранении нарушения. За размещение ненадлежащей рекламы автокредита банк оштрафован, сообщает ФАС.