25 Марта 2025
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Общество Тульская область
Фото: tulaoblduma.ru

Андрей Дубровский поблагодарил туляков - работников сферы культуры и вручил им парламентские награды

Торжественное мероприятие, приуроченное к Дню работника культуры, прошло в Туле. Депутаты Тульской областной Думы приняли участие в форуме, который прошел в Тульском академическом театре драмы.

Губернатор регион Дмитрий Миляев в своем поздравлении отметил, что в Тульской области дорожат богатейшим культурным наследием, героической историей и поистине выдающимися людьми. Глава региона поздравил собравшихся и отметил, что работники сферы культуры обладают особыми качествами – неравнодушием, творческим умом и самоотдачей.

(2025)|Фото: tulaoblduma.ru

Председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский от имени депутатов тепло поздравил с профессиональным праздником работников культуры региона.

(2025)|Фото: tulaoblduma.ru

"Как сказал Президент России Владимир Владимирович Путин, культура – это духовный каркас народа, который поддерживает нашу идентичность, придает нам сил и служит опорой в сложные, переломные времена", – отметил Андрей Дубровский.

(2025)|Фото: tulaoblduma.ru

Руководитель регионального парламента также подчеркнул, что труд тех, кто работает в сфере культуры, сегодня крайне важен.

"Каждый из вас своим неравнодушием, талантом и творческой энергией вносит неоценимый вклад в общее дело. Отдельно хочу отметить работу, которую вы проводите, поддерживая своим творчеством наших парней на передовой", – сказал председатель Тульской областной Думы.

Андрей Дубровский также отметил вклад работников культуры региона по сохранению богатейшего наследия предков, приобщению людей к творчеству, искусству. Эти усилия помогают каждому человеку чувствовать себя частью своего народа и своей малой родины. Поблагодарив земляков за их творческий и созидательный труд, глава парламента пожелал собравшимся крепкого здоровья, благополучия и творческих успехов.

В ходе торжественного мероприятия Андрей Дубровский вручил работникам культуры региона награды Тульской областной Думы.

(2025)|Фото: tulaoblduma.ru

(2025)|Фото: tulaoblduma.ru

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры Почетных грамот удостоены артистка хора ансамбля «Услада» областной филармонии Ольга Бочкарева и директор Центра культуры и досуга Шахтерский Узловского района Юрий Марков. Благодарственными письмами регионального парламента награждены звукооператор Тульской областной филармонии Руслан Головин, преподаватель музыкальной школы имени Григория Райхеля Тульского колледжа искусств Оксана Саган и заведующая художественно-постановочной частью Тульского филармонического симфонического оркестра Нина Царицынская.

(2025)|Фото: tulaoblduma.ru

(2025)|Фото: tulaoblduma.ru

(2025)|Фото: tulaoblduma.ru

Завершилось торжественное собрание выступлением артистов Тульского академического театра драмы, которые представили спектакль «Пиковая дама».

Теги: андрей дубровский, день работника культуры, награды


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