"Ак Барс" взял в Екатеринбург 28 игроков на матчи Кубка Гагарина с "Автомобилистом"

Сегодня, 25 марта, казанский "Ак Барс" отправился в Екатеринбург на две игры первого раунда Кубка Гагарина против местного "Автомобилиста".

Как сообщает официальный сайт клуба из столицы Татарстана, тренерский штаб взял в поездку 28 игроков.

Вратари: Тимур Билялов, Амир Мифтахов и Максим Арефьев;

Защитники: Даниил Журавлев, Артемий Князев, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Степан Терехов, Степан Фальковский и Альберт Яруллин;

Нападающие: Александр Барабанов, Артур Бровкин, Артем Галимов, Эрик О'Делл, Никита Дыняк, Радэль Замалтдинов, Дмитрий Кателевский, Денис Комков, Егор Коршков, Семен Кошелев, Николас Петан, Алексей Пустозеров, Илья Сафонов, Кирилл Семенов, Семен Терехов и Дмитрий Яшкин.

Матчи "Автомобилист" – "Ак Барс" пройдут на "УГМК-Арене" в Екатеринбурге 26 и 28 марта. После этого серия переместится в Казань.

Ранее главный тренер "Ак Барса" Анвар Гатиятулин поделился ожиданиями от предстоящих матчей плей-офф Кубка Гагарина.