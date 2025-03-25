25 Марта 2025
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Фото: пресс-служба Газпром нефти

Минэнерго России прорабатывает вопрос введения новых налоговых льгот для нефтегазодобычи в ЯНАО

Минэнерго России прорабатывает вопрос введения новых налоговых льгот и возможность привлечения новых технологий для нефтегазодобычи в Ямало-Ненецком автономном округе. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ведомства.

Министр энергетики России Сергей Цивилев провел встречу с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Было отмечено, что разработка труднодоступных запасов месторождений Надым-Пур-Тазовского региона (НПТР) в ЯНАО является одной из важнейших задач, решить вопрос труднодоступности юрских и ачимовских залежей НПТР помогут новые технологии в сфере добычи, была рассмотрена программа социальной газицификации, которая реализуется в стране по поручению президента.

"Надым-Пур-Тазовский регион – традиционный район добычи углеводородов, играющий ключевую роль в развитии российского нефтегазового комплекса. Его поддержка остается важнейшей задачей, которую мы будем решать совместными усилиями с привлечением новых технологий и налоговых льгот", — подчеркнул министр.

В ЯНАО сосредоточено около 57% запасов природного газа и более 13% запасов нефти страны. На его долю приходится около 80% добычи природного газа и существенное количество добычи нефти. Добыча в основном осуществляется в НПТР, где расположены такие крупнейшие месторождения как Медвежье, Уренгойское и Ямбургское.

Теги: нефтегазодобыча, Минэнерго, налоговые льготы


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