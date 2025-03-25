Заблокирован фейковый сайт с символикой мэрии Москвы для сбора данных участников СВО

Генеральная прокуратура России сообщила о блокировке фальшивого сайта, использовавшего символику мэрии Москвы. Портал использовали для сбора персональных данных граждан России и участников СВО.

О блокировке сообщил начальник управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры РФ Юрий Хохлов.

Он не уточнил, есть ли те, кто пострадал от сбора данных на этом портале, пишет РИА Новости.