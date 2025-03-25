25 Марта 2025
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Происшествия Республика Дагестан
Фото: Накануне.RU

"Уголовку" завели после взрыва газа в многоэтажке в Махачкале

Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Дагестане после взрыва газа в жилом доме. Об этом в Telegram-канале сообщает Следственный комитет республики.
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"Следственным отделом по Ленинскому району г. Махачкала СУ СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью)", - сообщает ведомство.

Сейчас идет следствие.

Ранее сообщалось, что жилой дом в Махачкале, в котором произошел взрыв, входил в реестр незаконно возведенных, сообщает администрация города.

"Известно, что дом не был введен в эксплуатацию (входил в реестр незаконно возведенных домов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.

Вместе с тем сообщается, что жильцы многоквартирного дома на улице Гапцахской получили право собственности на свои квартиры в 2021 году решением Ленинского районного суда.

Напомним, сегодня два человека пострадали при взрыве в многоэтажке в столице Дагестана. Женщина доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии, мужчина находится в состоянии средней тяжести. У обоих сильные ожоги.

Взрыв произошел в многоэтажке на улице Гапцахской в районе Редукторный. В соседних домах взрывной волной выбило стекла, повреждены припаркованные машины. Из дома эвакуированы 150 человек.

Теги: уголовное дело, взрыв, газ, махачкала


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