25 Марта 2025
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Политика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Парламентарии Кубани оценили темпы развития Сочи

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел заседание круглого стола по вопросам социально-экономического развития Сочи в рамках выполнения парламентских рекомендаций и соответствующего постановления.

В работе принимали участие глава города-курорта Андрей Прошунин, председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов, председатели комитетов ЗСК, заместители главы города, депутаты Горсобрания.

Предваряя обсуждение, Юрий Бурлачко напомнил, что в рамках проведения Дня муниципального образования в марте 2023 года депутатами были проанализированы состояние дел и перспективы развития Сочи. На основе полученных выводов были выработаны рекомендации  и принято отдельное постановление.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

В марте 2025 года кубанские парламентарии посетили город-курорт.

По словам Юрия Бурлачко, рабочая поездка показала, что территория успешно и динамично развивается. Принята Стратегия социально-экономического развития городского округа до 2035 года, которой предусмотрено 5 флагманских проектов и более 20 муниципальных проектов.

При этом есть ряд проблем в части модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, социальной сферы. Эти вопросы актуальны в связи с большой нагрузкой на санаторно-курортный комплекс — в прошлом году Сочи принял порядка 8 млн отдыхающих.

«У команды администрации муниципального образования есть и виденье, понимание и возможности решения сложных вопросов. При этом, создавая новые места размещения для отдыхающих, комфортные условия, в приоритете остаются жители города-курорта. Строятся школы, ФАПы, ВОПы», - отметил Юрий Бурлачко.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Докладывая о развитии Сочи, глава муниципалитета Андрей Прошунин сообщил, что в 2024 году Сочи принял участие в 12 краевых госпрограммах. На развитие привлечено 20,6 млрд рублей федерального и краевого финансирования. На 2025 год подтверждено участие в 11 госпрограммах на общую сумму 49,5 млрд рублей. На развитие соцсферы направлено свыше 15 млрд рублей, около 500 млн – на обеспечение льгот и финансовую помощь сочинцам. Экономика города демонстрирует положительную динамику. В 2024 году объемы производства товаров и услуг на выросли 14%. Уровень безработицы самый низкий в крае – 0,1%. Среднемесячная зарплата за прошлый год выросла на 18%. Особое внимание уделяется масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры, которая проводится в Сочи по инициативе Президента России и при поддержке Губернатора Кубани.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Доклад главы города дополнил председатель Городского Собрания, рассказав об эффективном взаимодействии с администрацией города по исполнению постановления ЗСК.

(2025)|Фото:kubzsk.ru

В ходе обсуждения приняли участие депутаты- главы комитетов ЗСК Сергей Болдин, Николай Петропавловский, Владимир Лыбанев, Сергей Носов, Сергей Орленко, Иван Тутушкин, Виктор Чернявский, первые зампреды комитетов по бюджету, туризму и экологической безопасности Алексей Титов и Андрей Булдин. В целом депутаты положительно оценили исполнение рекомендаций, изложенных в контрольном постановлении ЗСК. И обратили внимание на ряд нерешенных вопросов, в частности в дорожной сфере.  Выводы коллег обобщил председатель комитета по вопросам местного самоуправления Андрей Дорошев, который отметил, что за два года городу удалось многое сделать. 

Сочи(2022)|Фото: Накануне.RU

«Сегодня мы говорим о том, что Краснодарский край – опорный регион нашей страны. Город Сочи – это опорная территория региона. Это «ворота», которые встречают значительный поток отдыхающих. Если три года назад только через местный аэропорт прошло 13 млн пассажиров, то сегодня эта цифра приближается к 16 млн. Растет пассажиропоток через железнодорожные вокзалы. Поэтому развитие курорта имеет стратегическое значение. В этой связи по результатам сегодняшнего заседания будет подготовлена «дорожная карта», исполнение ее пунктов поставим на контроль. Обозначенные в ней направления будем реализовывать совместными усилиями краевого депутатского корпуса и городских властей», - подытожил Юрий Бурлачко.

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, развитие сочи, коммунашльная инфраструктура


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