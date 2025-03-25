Утечка в подземном газопроводе стала причиной второго взрыва в Махачкале

Причиной второго взрыва в Махачкале – в салоне сотовой связи – стала утечка газа в подземном газопроводе. Об этом в Telegram-канале сообщает Минэнерго Дагестана.

На месте происшествия находится первый заместитель министра энергетики и тарифов Дагестана Динислам Иманмурзаев, который изучает ситуацию.

"Установлено, что у собственника объекта есть исполнительно-техническая документация. Договор поставки ресурса отсутствует. Сам объект к газовым сетям подключен не был", - сообщает ведомство.

В результате взрыва пострадали четыре человека. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Минэнерго обращается к жителям республики с просьбой использовать газовое оборудование по всем правилам, заключать договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового/внутриквартирного газового оборудования.

Напомним, что взрыв прогремел сегодня в столице Дагестана на улице Имама Шамиля.

До этого взрыв газа прогремел в жилом доме Махачкалы. Пострадали два человека: это хозяйка квартиры, где рванул бытовой газ. Ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Второй пострадавший - мужчина - находится в состоянии средней тяжести. У обоих сильные ожоги.