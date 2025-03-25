25 Марта 2025
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В этом году более 40 км автодорог отремонтируют в Астраханской области

Масштабный дорожный ремонт станет доступен в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который пришел на смену проекту «Безопасные и качественные дороги».

В этом году в Астраханской области будут отремонтированы 44 км региональных и местных дорог, включая 8,7 км трассы «Волгоград – Астрахань» от села Новоурусовка до АГПЗ. Этот участок важен для транспортной доступности между Астраханью и Волгоградом, особенно для работников газоперерабатывающего завода.

Также запланирован ремонт 11,9 км трассы «Волгоград - Астрахань» от Дмитриевки до Ахтубинска, работы начнутся после определения подрядчика. Трасса является частью опорной сети России, что подчеркивает её стратегическое значение.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Кроме того, стартовал ремонт дороги «Маячное – Житное – Краса», соединяющей село Маячное с райцентром. Работы на пятикилометровом участке стали необходимыми из-за износа покрытия. Губернатор Игорь Бабушкин взял этот вопрос под личный контроль после обращений местных жителей.

Участок автодороги Астрахань - Красный Яр готовится к вводу в эксплуатацию: дорожники уложили 12 километров нового асфальтобетонного покрытия, сейчас осуществляется нанесение разметки. Ранее расторгнутые контракты на ремонт дорог Подъезд к селу Восточное (7,5 км) и Сероглазка - Волжский (6,5 км) требуют новой закупки, после которой подрядчик сможет приступить к работам.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Астрахани обновят 22 улицы, включая ключевые участки, такие как улица Татищева, где расположены образовательные и медицинские учреждения. Особое внимание будет уделено туристической улице Никольской, что повысит её привлекательность и создаст возможности для культурного досуга.

бкад, ремонт дорог(2023)|Фото: astrobl.ru

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» уже обновлено более 150 объектов общей протяженностью около 600 км, что положительно сказалось на безопасности передвижения и качестве жизни астраханцев.

Теги: ремонт автодорог, нацпроекты, инфраструктура для жизни, асфальтобетонное покрытие


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