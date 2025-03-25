Ушел из жизни экс-главный тренер ХК "Автомобилист" Андрей Мартемьянов

Уроженец Свердловской области, экс-главный тренер екатеринбургского ХК "Автомобилист" Андрей Мартемьянов скончался на 62-м году жизни. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.

Кроме "Автомобилиста" в КХЛ Мартемьянов возглавлял новосибирскую "Сибирь" и хабаровский "Амур". На его счету в лиге 469 матчей и 242 победы.

Со всеми тремя клубами специалист выходил в плей-офф, где его высшим достижением стал второй раунд с "Автомобилистом" в сезоне-2018/19. В КХЛ выразили соболезнования родным и близким Андрея Мартемьянова.

Свои соболезнования также принесли в ХК "Сибирь".

"Его имя навсегда останется в истории нашего клуба, а годы работы в команде будут вспоминаться как период ярких побед и незабываемых эмоций. Светлая память об этом замечательном человеке и профессионале навсегда останется в наших сердцах", - говорится в заявлении новосибирского клуба.