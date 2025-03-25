На женщину, устроившую гонки со стрельбой в Прикамье, возбудили уголовное дело

В Пермском крае следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции на женщину, устроившую гонки с сотрудниками ДПС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Утром, 22 марта 2025 года женщина 1987 года рождения, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем в поселке Гайны Пермского края, после выполнения требования сотрудника полиции об остановке, продолжила движение, совершив тем самым наезд на сотрудника полиции, который, пытаясь пресечь противоправные действия водителя, схватился за открытую водительскую дверь автомобиля.

Преступными действиями подозреваемая причинила сотруднику полиции травмы конечностей.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты интересующие следствие предметы и объекты, в том числе видеозаписи, подтверждающие причастность подозреваемой к совершенному преступлению, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.