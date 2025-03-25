Украина заявила о разрушительных последствиях прекращения льготного экспорта в ЕС

Если ЕС не продлит льготный период экспорта в ЕС украинских товаров, то это обернется разрушительными последствиями, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Как пишет Financial Times, срок беспошлинного ввоза в Европу украинской продукции перестанет действовать 5 июня. Для Украины очень важно, чтобы льгота была продлена. Но некоторые страны ЕС против. Они указывают прежде всего на дешевые сельскохозяйственные товары с Украины, которые подрывают местных фермеров. Ранее Польша, Венгрия, Словакия и Болгария ввели запреты на импорт украинских зерновых и других продуктов питания, фактически нарушив общую торговую политику ЕС.

Известно, что Еврокомиссия планирует сильно уменьшить импорт украинского сахара, реагируя на требования местных производителей.

Издание сообщает, что переговоры о либерализации рынков с Украиной в рамках ее интеграции с ЕС не продвигаются. Никто не хочет поддерживать Украину в ущерб своим интересам. В то же время этот "чемодан без ручки" жалко бросить, к тому же это будет сильным ударом по политической репутации ЕС. Поэтому наиболее вероятно, что льготный период все же продлят. Но и здесь возможны разные разные вариации.

Интересно, что более половины украинцев не ощущают себя европейцами, показал прошлогодний опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.