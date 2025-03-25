О переговорах в Эр-Рияде никому не расскажут

Содержание прошедших накануне в Эр-Рияде переговоров России и США не будет обнародоваться. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС

Это связано с тем, что это технические консультации. Песков добавил, что итоги российско-американских консультаций доложены в Москву и Вашингтон. Их сейчас анализируют.

Представитель Кремля отметил, что трехсторонняя встреча представителей РФ, США и Украины пока не обсуждается, а контакты Москвы и Вашингтона будут продолжаться. Но пока нет четкого плана.

Ранее сообщалось, что сегодня должно быть обнародовано совместное заявление России и США по итогам переговоров, которые прошли накануне в Эр-Рияде. По данным телеканала CBS, "сообщения, переданные администрации Трампа экспертной группой в Эр-Рияде, казались оптимистичными". Других подробностей нет.

Встреча представителей России и США в столице Саудовской Аравии прошла 24 марта. Она длилась более 12 часов.

Делегации обсуждали вопросы "зерновой сделки" и урегулирования украинского конфликта. Как сообщил ТАСС источник в российской делегации, стороны согласовали совместное заявление, которое опубликуют сегодня.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не ожидать каких-то прорывов от консультаций в Эр-Рияде.