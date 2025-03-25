На юге России в "Светофоре" нашли более 2 тонн некачественной продукции

В Адыгее сотрудники Россельхознадзора провели несколько внеплановых проверок шести филиалов сети "Светофор" и нашли более 2 т небезопасной продукции. Проверки шли с 3 по 19 марта.

Среди нарушений – продажа мясной, рыбной и молочной продукции с истекшим сроком годности, продукция без маркировки производителя, с нарушенной целостностью упаковки. Изъято более 2 т небезопасной продукции животного происхождения. Отобраны 10 проб пищевой продукции на показатели качества и безопасности, из них семь проб (четыре – мясной и три – молочной продукции) признаны фальсифицированными, сообщает Южное межрегиональное управление Россельхознадзора.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что магазины сети "Светофор" используются как площадка для продажи поддельной продукции. По данным ведомства, это подтверждают выявления несоответствий в реализуемых товарах в сети. Отмечается также, что в ходе проверок торговых точек в нескольких регионах России в феврале и марте 2025 года были выявлены грубые нарушения техрегламентов и ветеринарного законодательства, а также зафиксирован оборот фальсифицированной продукции. В Россельхознадзоре уточнили, что опасная продукция была утилизирована.

Ранее Россельхознадзор нашел грубые нарушения в магазинах сети "Светофор". По данным ведомства, как правило, они касаются продажи молочной, мясной и рыбной продукции. Указывается на истекший срок годности продуктов, нарушение температурного режима их хранения, нарушение целостности, развакуумирование или полное отсутствие упаковки, отсутствие маркировки на товарах или неполную информацию на ней. Россельхознадзор проводит внеплановые проверки партнеров торговой сети "Светофор" по всей стране. В феврале была приостановлена работа 76 магазинов в 45 регионах.