25 Марта 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: Накануне.RU

25 беспилотников пополнят технический арсенал вологодской лесоохраны

«Главные цели использования беспилотных летательных аппаратов – оперативное обнаружение лесных пожаров и уточнение их площади, а также выявление нарушений лесного законодательства. В ближайшее время беспилотники отправятся в территориальные отделы – государственные лесничества и лесхозы – филиалы САУ лесного хозяйства Вологодской области «Вологдалесхоз», - отметил заместитель Губернатора области Михаил Сылка.

25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отечественного производства модели Геоскан 801 прошли проверку, их отправят в ближайшее время. 

Министерство природных ресурсов и экологии Вологодской области участвует в реализации регионального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», инициированного Президентом России. До конца текущего года по нацпроекту  планируется закупка еще четырех беспилотников для Вологодской области.

Сотрудники Министерства и САУ лесного хозяйства Вологодской области «Вологдалесхоз», которые будут управлять беспилотниками, прошли соответствующее обучение.

Коллаж, БПЛА(2022)|Фото: Накануне.RU

С использованием БПЛА будет осуществляться комплекс лесоохранных мероприятий: для получения данных в целях информационной поддержки руководителей тушения лесных пожаров, определения наличия очагов возгораний, направления движения огня, площади пожара, наличия подъездных путей (дорог) для движения лесопожарной техники и водных объектов и так далее.

Кроме того, использование беспилотников позволит улучшить координацию работы всех служб, задействованных при тушении лесных пожаров и, соответственно, снижению ущерба лесам – а это одна из важнейших задач национального проекта «Экологическое благополучие».  

С помощью БПЛА также проводится осмотр мест рубок и приемка лесохозяйственных работ.

 

 

Теги: беспилотники, лесоохрана, тушение пожаров, природные ресурсы


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