В СПЧ заявили, что 70% мигрантов работают нелегально

Предложение депутатов Госдумы об обязательной регистрации мигрантов на сайте "Госуслуг" неплохое, но оно мало что даст, заявил член СПЧ Кирилл Кабанов.

На днях вице-спикер Госдумы глава комиссии по миграционной политике Ирина Яровая заявила, что "единороссы" предложили Правительству РФ рассмотреть этот вопрос. Это позволит проводить идентификацию, обрабатывать информацию и станет достоверной полной базой, которая позволит прогнозировать баланс рынка труда.

Однако регистрация мигрантов на "Госуслугах" станет для большинства из них формальной процедурой, уверен Кабанов. Она будет полезна только для легально работающих.

"Но сегодня на практике значительная часть (около 70%) приезжих работников трудится в нелегальной "серой" зоне, а регистрация на "Госуслугах" в качестве контрольной меры будет для этой категории как "мертвому припарка". Как большинству самих мигрантов, так и их российским работодателям весьма выгоден их нелегальный статус как для полной свободы передвижения, так и уклонения от уплаты налогов", - написал эксперт.

Он считает, что для решения проблемы надо вводить для всех трудовых мигрантов жесткий режим контролируемого пребывания.