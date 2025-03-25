25 Марта 2025
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Наука и техника Вологодская область
Фото: vologda-oblast.ru

Георгий Филимонов рассказал о формировании на Вологодчине интеллектуальной среды, интегрированной в реальную экономику

«Формируем устойчивую систему взаимодействия между наукой и производством. Ведем переговоры с госкорпорациями «Ростех» и «Росатом», а также с компанией «НОВАТЭК» по реализации научных проектов и исследований и подготовке кадров для крупнейших отраслей производства. Подключаем к этой работе образовательные организации и предприятия региона. Развиваем востребованные прикладные направления научной деятельности, чтобы создать интеллектуальную среду, интегрированную в реальную экономику», – сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. 

В частности, при поддержке госкорпорации «Ростех» в регионе планируют реализовать проект учёных ЧГУ «Развитие интеллектуальной промышленной робототехники». Специалисты госкорпорации побывали в области, осмотрела образовательные пространства, лаборатории Передовой инженерной школы Череповецкого государственного университета, провели переговоры с представителями ЧГУ и Вологодского государственного университета.

лаборатория УрФУ(2020)|Фото: Накануне.RU

Георгий Филимонов также сообщил, что соглашение  с ПАО «НОВАТЭК» позволит осуществлять в ЧГУ научные исследования, внедрять инновационные технологии в учебный процесс, совместно реализовывать проекты по разработке новых марок сталей для систем транспортировки и хранения сжиженного природного газа. 

С  госкорпорацией «Росатом» проводятся переговоры о сотрудничестве в научной сфере. 

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

«Продолжим укреплять научную и образовательную базу региона. Выделяем свыше 124 миллионов рублей на поддержку молодых ученых Вологодской области. Направляем эти средства на создание дополнительных условий для развития и профессионального роста начинающих талантливых специалистов», – добавил Георгий Филимонов. 

Стоит напомнить, что по инициативе главы региона в 2025 году вырастет размер стипендий Губернатора для лучших аспирантов с 6 до 15 тысяч рублей. Идет работа над организацией стажировок для молодых вологодских ученых в ведущих научных центрах и вузах страны, прибывшие из других регионов страны научные сотрудники смогут получать компенсацию аренды жилья на Вологодчине. Планируется предоставление трех грантов Губернатора образовательным организациям на создание современных научно-исследовательских лабораторий и запуск системы наставничества молодых учёных со школами, созданными по модели «Сириус».

Теги: молодые ученые георгий филимонов, вологодчина, росатом, ростех, новатэк


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