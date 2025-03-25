Уехал на подработку и исчез: в Петербурге пропал молодой человек из Екатеринбурга

В Санкт-Петербурге разыскивают пропавшего молодого человека из Екатеринбурга. Он приехал в северную столицу и исчез.

Как сообщили Накануне.RU в петербургском поисковом отряде "Лиза Алерт", разыскивается 26-летний Артем Глухов. С 20 марта 2025 года его местонахождение неизвестно.

Приметы молодого человека: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза голубые. Из особых примет у него татуировка на шее.

По данным СМИ, Артем уехал в Петербург еще в январе на подработку. В последний раз выходил на связь 20 марта, а затем пропал. Родственники обратились в полицию.