Четыре человека остаются в тяжелом состоянии после ДТП в Крыму

Четыре человека остаются в тяжелом состоянии после ДТП в Крыму. Об этом РИА Новости рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Читайте также: В Крыму выросло количество госпитализированных в аварии с автобусом

Всего в больницах Симферополя находится 22 человека, пострадавших в этой аварии, в том числе один ребенок.

Как рассказал Кузнецов, специалисты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) травматологии и ортопедии им. Приорова проводят консультации с врачами, которые лечат пострадавших.

15 человек, включая семерых детей, получили помощь врачей амбулаторно.

24 марта на участке трассы Симферополь – Евпатория столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Шесть человек погибли.

Точная причина ДТП пока неизвестна. Как сообщало РБК, водитель автобуса заявил, что его ослепило солнце, поэтому он врезался в фуру с прицепом, которая стояла на обочине. Водитель прошел медосвидетельствование, которое установило, что он трезв.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Водителя автобуса задержали, следствие готовится предъявить ему обвинение.