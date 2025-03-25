Четыре человека остаются в тяжелом состоянии после ДТП в Крыму
Четыре человека остаются в тяжелом состоянии после ДТП в Крыму. Об этом РИА Новости рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Всего в больницах Симферополя находится 22 человека, пострадавших в этой аварии, в том числе один ребенок.
Как рассказал Кузнецов, специалисты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) травматологии и ортопедии им. Приорова проводят консультации с врачами, которые лечат пострадавших.
15 человек, включая семерых детей, получили помощь врачей амбулаторно.
24 марта на участке трассы Симферополь – Евпатория столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Шесть человек погибли.
Точная причина ДТП пока неизвестна. Как сообщало РБК, водитель автобуса заявил, что его ослепило солнце, поэтому он врезался в фуру с прицепом, которая стояла на обочине. Водитель прошел медосвидетельствование, которое установило, что он трезв.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Водителя автобуса задержали, следствие готовится предъявить ему обвинение.