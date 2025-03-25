Похищенные во Франции старинные монеты "всплыли" на антикварном рынке Москвы

Похищенная во Франции коллекция старинных золотых монет обнаружена в Москве. Ранее они хранились в историческом музее Сен-Реми в городе Реймсе. При проверке информации о продаже на московском антикварном рынке монет, выяснилось, что они схожи по названию и описанию с украденными экспонатами.

По каналам Интерпола во Францию был направлен запрос. Среди похищенных монет – ценные экземпляры античных времен, отчеканенных в I-V веках. Оказалось, что за совершение этого преступления был осужден охранник музея. Однако найти и вернуть похищенное не удалось.

В антикварном магазине Москвы и у нескольких нумизматов обнаружены и изъяты 79 монет. Проведенная Государственным историческим музеем экспертиза подтвердила, что они представляют особую историческую и культурную ценность. Приблизительная общая стоимость монет превышает 55 млн руб. Решается вопрос о возврате коллекции на место постоянной экспозиции во Франции, сообщила в своём telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.