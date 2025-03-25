Карасин: диалог с США получился трудным, но интересным

Переговоры России и США, прошедшие накануне в Саудовской Аравии, прокомментировал член российской делегации, глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. Как пишет РИА Новости, он назвал их трудными, но конструктивными.

"Состоялся очень интересный, трудный, но достаточно конструктивный разговор с командой США экспертной. Сидели весь день с утра до поздней ночи", — отметил Карасин.

Он подчеркнул, что позиции по Украине не совсем совпадают, но стороны готовы работать дальше и искать пути выхода. Поэтому переговоры, скорее всего, будут продолжаться.

Ранее мы писали, что совместное заявление России и США по итогам переговоров, которые прошли накануне в Эр-Рияде, могут опубликовать в 11.00 мск. Об этом сообщает CBS, пишет ТАСС.

По словам источников телеканала, "сообщения, переданные администрации Трампа экспертной группой в Эр-Рияде, казались оптимистичными". Других подробностей нет.

Встреча представителей России и США в столице Саудовской Аравии прошла 24 марта. Она длилась более 12 часов. Делегации обсуждали вопросы "зерновой сделки" и урегулирования украинского конфликта.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не ожидать каких-то прорывов от консультаций в Эр-Рияде.