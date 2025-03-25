25 Марта 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Студентов уже невозможно отчислить, это полная деградация - доцент

Студентов даже в ряде ведущих московских вузов невозможно заставить что-либо делать, так как их просто нельзя отчислять из-за того, что финансирование сократится. Это ведет к развращению и деградации студенчества. Об этом рассказал "Родной школе" доцент Института перспективных технологий и индустриального программирования Андрей Ринчино, сотрудничающий с несколькими вузами Москвы.
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Сохранение контингента студентов стало идеей фикс для руководства вузов, отмечает ученый. Студенты стали неприкасаемыми, их нельзя трогать в силу подушевого финансирования: вуз получает деньги из бюджета в зависимости от количества студентов. Именно от этого количества зависит число ставок. Поэтому руководство запрещает не аттестовывать двоечников - всем им нужно рисовать положительные оценки, даже если они ничего не делают.

Неделю назад он принимал уже вторую пересдачу у студентов третьего курса по программированию в одном из самых известных технических вузов Москвы. Но даже на нее половина просто не явилась, при этом на него написали жалобы ректору, что он требует что-то знать, ходить на занятия, делать задания.

В другом известном столичном вузе на первом курсе он наблюдает, как на первом курсе на занятия ходят все 100 человек в потоке, на втором, когда уже все понимают, что можно ничего не делать, ходят 10. А на третьем курсе вообще никто не ходит, за исключением идейных или зевак, которым нечем заняться. Аудитории в вузе пусты - в них никто не приходит, занятий как таковых нет. Ринчино советует министру науки и высшего образования Валерию Фалькову прийти и посмотреть на это своими глазами.

Тем временем от руководства пришла разнарядка, что успеваемость студентов после первой сессии по высшей математике должны быть не менее 80%. Это полный крах образования. В стране скоро больше не будет специалистов.

Доцент рассказал такой случай из практики. В конце 2023 году в Финансовом университете при Правительстве РФ он принимал экзамен по анализу данных, с опозданием на полтора часа явился студент, который не ходил и ничего не делал в течение семестра, и ему было отказано в сдаче.

"Он уходит, через 10 минут появляется бабушка - методист деканата и, потрясая толстой кипой инструкций, сказала, что вы обязаны у этого студента принять экзамен. Я отказался. Через 5 минут приходит заместитель декана. Когда я еще раз оказался, то пришел декан, а потом стал звонить заведующий кафедрой и сказал, что мы вас уволим. Я сказал, что я тоже у вас работать больше не буду. И больше не работал", - рассказал Ринчино.

Он считает, что сформировалась абсолютно порочная система обмана, которая всех устраивает. Нельзя отчислять ни платников, потому что они платят, ни бюджетников, потому что за них из бюджета деньги поступают. Но высшее образование в результате полностью развалено. Что будет со страной с таким образованием через некоторое время - лучше не говорить.

О той же беде недавно рассказал преподаватель Новгородского государственного университета Антон Жданов. Произошло полное развращение студенчества. Даже те, кто хотели бы добросовестно учиться, испытывают разлагающее влияние общей атмосферы.

Более половины преподавателей российских вузов (52%) отмечают, что отчислить недобросовестного студента из университета "очень сложно" (в том числе в ряде известных вузов - 60-70%). Такие данные в ноябре 2024 года обнародовал Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Преподаватели связывают это прежде всего с подушевым финансированием: нет студента - нет денег. Профессора, как в частной лавочке, должны искать себе клиентов и держаться за них, чтобы у них не упала выручка.

Теги: студенты, вуз, образование


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