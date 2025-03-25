Беременных со всей Свердловской области будут свозить в Екатеринбург при выявлении ОРВИ

Беременных жительниц Свердловской области при выявлении острых респираторных инфекций, гриппа и пневмонии будут свозить в горбольницу Екатеринбурга №40. Соответствующий приказ подписал глава областного минздрава Андрей Карлов.

"В ГАУЗ СО "Городская клиническая больница № 40 город Екатеринбург" госпитализируются беременные женщины независимо от срока беременности, роженицы и родильницы Свердловской области с ОРВИ, гриппом средней, тяжелой и крайне тяжелой степени тяжести, а также при подозрении или наличии пневмонии", - говорится в документе.

Также во всех свердловских роддомах вводится обязательное экспресс-тестирование рожениц и беременных на COVID-19, ОРВИ и грипп.

Напомним, что только за прошлую неделю управлением Роспотребнадзора было зарегистрировано 47,5 тыс. случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями.