В России нашли замену нейросетям

Учёный из Саратова нашёл замну нейросетям. По его мнению, сложные многослойные нейронные сети, используемые для машинного обучения, можно заменить осцилляторами с запаздывающей обратной связью.

Создание физических нейронных сетей – сложный и дорогостоящий процесс. Осцилляторы с запаздыванием предлагают более простую и дешевую альтернативу, отметил учёный Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) имени Чернышевского, заведующий лабораторией компьютерного моделирования в электронике Владимир Семенов, сообщили РИА Новости в Минобрнауки России.

Большинство россиян лояльно относятся к использованию искусственного интеллекта (ИИ) в учебе (76%). При этом 69% считают, что нужно соблюдать определенные правила. Только 7% думают, что ИИ нужно применять вообще без ограничений. А 18% уверены, что ИИ в учебе не нужен. Таковы данные опроса ВЦИОМ. В наибольшей степени применение ИИ в учебе поддерживают вчерашние студенты и школьники – до 87%. Соответственно, до 15% из них против любых ограничений.