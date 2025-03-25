В Сургуте водитель такси домогался подростка

В Сургуте водитель Яндекс такси домогался подростка. Сначала таксист начал трогать парня за руки, позже попросил сделать ему массаж шеи и поинтересовался, что тот делает "когда возбуждается", сообщает "Мегаполис" со ссылкой на отца юноши.

Подростку 16 лет, он регулярно возвращается с учебы домой на такси.

"Конечно, не сразу понял, что таксист ведет себя ненормально. После вопроса о возбуждении попросил остановить машину", - сообщил отец подростка.

До дома студент добрался пешком. Подробностями поездки поделился с отцом. Утром семья написала заявление в полицию.