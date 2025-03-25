Трамп: США и Украина согласовали сделку по редкоземельным металлам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Киев почти завершили работу над соглашением по редкоземельным элементам и вскоре подпишут его.

По словам американского лидера, об этом ему сообщил министр финансов США Скотт Бессент, передает ТАСС.

В феврале Трамп заявил, что Киев сорвал сделку.

Идею о совместной разработке ресурсов впервые выдвинул президент Украины Владимир Зеленский, когда представлял "план победы". Трамп предложил, чтобы Украина получала помощь от США в обмен на редкоземельные металлы.Объем сделки он оценил в $500 млн, указав, что в обмен на доступ к редкоземельным металлам и газу Вашингтон даст Украине гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании. Цель сделки – вернуть потраченные США деньги на конфликт на Украине.